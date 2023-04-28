"Премиальная Турция пользуется большой популярностью у туристов с детьми. Можно предположить, что спрос вырос на 30-40% по сравнению с прошлым годом. Кроме того, прирост продаж также вырос по сравнению с прошлым годом", — рассказала ведущий менеджер турагентства "Места Мира" Аида Эралиева.

Как отметила Эралиева, из-за повышения цен на Турцию бюджетный сегмент отдыха стал размытым, поэтому туристы отдают предпочтение более дорогим объектам размещения, которые будут соответствовать высокому уровню сервиса.

"Качественные отели обладают развитой инфраструктурой для того, чтобы поехать в путешествие с детьми. Это основная категория туристов, которые выбирают Турцию на лето", — пояснила она.

По словам турагента, если говорить обо всех россиянах, то спросом пользуются курорты Антальи, а вот москвичам больше интересны отели, ориентированные на европейского туриста. Жители столицы чаще бронируют премиальное размещение в Бодруме и Фетхие.

Повышенный спрос на премиальный отдых в Турции среди россиян фиксируют и в сети отелей Paloma Hotels & Club Marvy, показатели бронирований выросли на 40% год к году.

"Загрузка у нас лучше, чем у многих других отелей в Турции, потому что наши гостиницы работают на европейский рынок, там наблюдается хорошая глубина продаж. Несмотря на то, что доля россиян в наших отелях варьируется на уровне 15-30%, продажи выросли на 40% год к году", — рассказала руководитель отдела продаж и маркетинга сети Виктория Косе.

По ее словам, средняя продолжительность отдыха российских туристов в премиальных отелях Турции составляет 8-9 ночей.