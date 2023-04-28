"В этом году тему Летней школы можно условно обозначить как "Толстой в отражениях" — а в качестве "зеркал" будут выступать мультимедиа, комикс, поэзия XX века, театральная педагогика. Акцент в программе школы будет сделан на связи литературы и визуальных видов искусства. В основе практической работы — Толстой, его произведения, экранизации романов", — говорится в сообщении.

Программа включает лекции, экскурсии, встречи с научными сотрудниками музея-усадьбы "Ясная Поляна" и практические занятия, "круглые столы".

Среди приглашенных — актер Московского государственного театра РОСТА в Царицыно, театральный педагог Валерий Кукушкин, председатель Гильдии словесников Антон Скулачев, художник комиксов, директор международного фестиваля комиксов "КомМиссия" Алим Велитов, кинокритик, историк кино Сергей Кулешов.

Как заявляют организаторы, в проведении подобной школы одновременно заинтересованы как учителя-словесники, так и сотрудники музея. Первые видят в этом возможность получить новые сведения из первых рук, задать вопросы исследователям Толстого, получить опыт живых мастер-классов и "подпитаться" в профессиональной среде.

Другие участники рассматривают Школу как возможность обсудить преподавание творчества Льва Толстого, а значит, повлиять на формирование у школьников уважения и интереса к отечественной словесности, а также совместно с учителями-словесниками понять самые интересные и эффективные способы взаимодействия музея и школы.

Впервые Летнюю школу в Ясной Поляне провели в 2019 году.

Государственный и природный заповедник "Музей-усадьба Л.Н.Толстого "Ясная Поляна" находится в 20 км от Тулы. Ясная Поляна — родовое имение писателя, здесь он родился и провел большую часть своей жизни. Мемориальный ландшафт усадьбы (сады, парки, пруды, посаженные Толстым леса), как и здания конца XVIII — начала XIX вв., поддерживаются в своем неизменном историческом виде. Ежегодно музей посещают более 250 тыс. человек.