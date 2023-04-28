"В 2019 году страну посетили более 340 тыс. россиян, однако во время пандемии произошел существенный спад из-за введения антиковидных ограничений. С 2022 года, когда приехали 55-60 тыс., отмечается стабильный рост турпотока из России в Корею. Сейчас мы уже почти вернулись к допандейминому уровню. По прогнозам на 2023 год показатели будут даже выше, чем в 2019", — рассказали в ведомстве.

Как отметили в НОТК, россияне активно посещают Южную Корею и в невысокий туристический сезон. Так, с января по апрель 2023 года Россия занимает первое место по турпотоку среди стран Европы.

Летом россияне чаще всего интересуются в Южной Корее пляжным и экскурсионным отдыхом в Сеуле, Пусане, провинции Канвондо с множеством пляжей и на острове Чеджу.

Также в республике 2023 и 2024 годы объявлены "Годом посещения Кореи". В течение двух лет для привлечения в страну иностранных туристов будут проведены множество программ, посвященных культуре, истории, гастрономии, искусство Южной Кореи. Кроме того, ведется подготовка к созданию более безопасных условий для путешествий иностранцев по стране.

Власти Кореи в октябре отменили все ограничения на въезд, связанные с пандемией коронавируса, ПЦР-тесты и сертификаты вакцинации туристам не нужны. Перед поездкой в Корею россиянам нужно получить электронное разрешение на въезд — K-ETA. Стоимость К-ETA составляет 10 тыс. корейских вон (около 600 рублей по текущему курсу).

Прямых рейсов в Южную Корею из России нет, добраться можно со стыковкой в городах Китая, Ташкенте или Бангкоке.