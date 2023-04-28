"Ключевым вопросом для региона остаётся развитие отрасли туризма в Астраханской области. Регион вошёл в десятку лидеров по росту турпотока в стране. Он составил 2 млн туристов, что на 30% выше уровня прошлого года", — говорится в сообщении.

Отмечается, что спросом пользуются круизные маршруты по Волге, в навигацию 2022 года зафиксировано порядка 80 заходов теплоходов в порт Астрахань.

Также на динамику туристического потока повлияло расширение географии полётов международного аэропорта Астрахани: рейсы выполняются 13 авиакомпаниями по 11 направлениям.