Как сообщает пресс-служба Музея истории Петербурга, в этом году посетители музея благодаря работе реконструкторов смогут погрузиться в историческую атмосферу крепости Орешек разных эпох: от XIV столетия до времен Великой Отечественной войны.

Каждые выходные в крепости будет проходить "Воскресный фестиваль", в ходе которого гости смогут увидеть образы воинов разных эпох, сражавшихся когда-то у стен Орешка, узнать об особенностях вооружения и снаряжения, а также стать участниками военных реконструкций, мастер-классов, интерактивов и квестов для детей. В июле и сентябре состоятся два больших традиционных праздника "Страж в истоке Невы" и "День крепости".

К 700-летнему юбилею Орешка на территории острова будет устроена стендовая выставка "Вехи истории крепости Орешек", а в июле в здании Новой тюрьмы откроется временная выставка "Крепость на Ореховом острове: Страж. Тюрьма. Музей", созданная на основе экспонатов из фондов Музея истории Санкт-Петербурга.

В сентябре состоится научная конференция, которая пройдет на двух площадках, в Петропавловской крепости и крепости Орешек. Она соберет историков, краеведов, архитекторов, археологов, реставраторов, сотрудников музеев-крепостей.

В юбилейный год будет снят документальный фильм, посвященный 700-летней истории крепости. В фильме пойдет речь не только об известных исторических событиях, но и будет широко представлена деятельность музея по изучению, сохранению и реставрации памятника.

Будут показаны экспонаты из фондов музея, связанные с крепостью (фотографии, живописные и графические произведения, документы, макеты крепости, проекты реставрации прошлых лет). Также фильм расскажет о людях, работавших и работающих в музее. Премьера фильма состоится в сентябре 2023 года.

Крепость основана в 1323 году новгородцами, с 1612 по 1702 год принадлежала Швеции и называлась Нотебург.