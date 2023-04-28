По словам собеседника агентства, данная мера принята из соображений безопасности.

"Все шествия с участием большого количества людей в период с 1 по 9 мая отменены и или будут проводиться в другом формате", — отметил представитель пресс-служба.

Тем не менее, праздники в Рязанской области состоятся, и программа их проведения весьма обширная. В частности, 1 мая в Рязанском центральном парке стартует открытие сезона. Состоятся праздничные концерты, мастер-классы для детей и взрослых, спортивные состязания.

На празднования Дня Победы 9 мая в рязанском кремлевском сквере пройдут народные гуляния, на улице Почтовой стартует проект "Письма с фронта". В лесопарке запланирован патриотический фестиваль "Победный Май", а на площади Победы впервые пройдет акция "Хор отцов и сыновей".