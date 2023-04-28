"Лайнеры проекта 00840 будут эксплуатироваться в Черном, Азовском, Каспийском и Белом морях (с возможностью захода на Соловецкие острова), акватории Финского залива, а также на внутренних водных путях", — отмечается в сообщении.

Первое судно планируется сдать заказчику в 2025 году, второе и третье — в 2026 году.

Серия судов вместимостью 180 человек каждое строится в рамках программы правительства РФ по обновлению речного флота.

Как сообщалось, "Красное Сормово" заключило договор на постройку трёх круизных лайнеров класса "река-море" с оператором речных круизов "Водоходъ". Разработкой проектной документации судов займется КБ "Вымпел" (Нижний Новгород, входит в ОСК).

"Красное Сормово" является одним из ведущих судостроительных и машиностроительных предприятий России, выпускает, в том числе, речные суда и суда типа "река-море", оборудование для буровых установок.