Как сообщает пресс-служба музея, после завершения реставрации скульптура почти на полгода отправится на выставку "Легенды Кремля. Русский романтизм и Оружейная палата" в Музеи Московского Кремля.

Это первая масштабная реставрация с момента поступления скульптуры в собрание Музея истории религии из Музейного фонда в 1934 году. Практически сразу же статуя заняла почетное место в анфиладе большеформатных скульптур в левом нефе Казанского собора (именно здесь до 2000 года был музей).

"Бронзовая скульптура "Иван Грозный" была создана скульптором в 1871 году. Она стала одним из самых значительных произведений, вершиной творчества мастера и принесла ему известность. Через личность царя скульптор стремился проникнуть в сущность трагических противоречий, которые характеризовали сложную и жестокую эпоху Ивана IV. Принципиальное новшество трактовки и подчеркнутый реализм изображения проявились в том, что главный акцент перенесен на психологическую характеристику образа "мучителя и мученика", — говорится в сообщении.

Царь изображен в рост, сидящим на троне, который украшен орнаментом и изображением двуглавого орла на стенке; голова царя опущена, локтем левой руки и ладонью правой опирается на подлокотники; в монашеском одеянии и скуфейке, шуба спущена с плеча и покрывает ноги, один рукав ее свисает с подлокотника; на правом колене — раскрытое Евангелие, справа, на отвороте шубы — крест, слева — стоящий рядом с троном посох царя. Скульптура укреплена на плинте и квадратном цоколе.

В связи со сворачиванием экспозиции в Казанском соборе и переездом в здание на Почтамтской улице скульптура более 20 лет находилась в фондохранилище и не экспонировалась. В реставрационную мастерскую она поступила в начале 2023 года и проведет здесь около девяти месяцев. За первый период работ удалены поверхностные саже-пылевые загрязнения и выполнены пробные расчистки окислов. Реставраторам предстоит сделать пробные расчистки красочных наслоений, удаление окислов, выравнивание патины, полировку и консервацию.