Запуск поезда приурочен к 100-летию заповедника, которое отмечается в этом году.

По туристическому маршруту будет курсировать рельсовый автобус РА-2, состоящий из трех вагонов.

Фото: Пресс-служба ЮВЖД

Общая продолжительность поездки вместе с экскурсионной программой составит 7 часов. На станции "Графская" поезд совершает остановку, где пассажиры смогут ознакомится с экспозицией "Зал ожидания 19 века".

Воронежский биосферный заповедник им. В. М. Пескова — один из старейших заповедников РФ, созданный в 1923 году для спасения сохранившейся популяции речных бобров на реках Усмань и Ивница под Воронежем. Территория заповедника входит в список биосферных резерватов ЮНЕСКО. Здесь располагается единственный в России экспериментальный бобровый питомник, несколько музеев и многочисленные экотропы.