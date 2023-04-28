"Для отдыха во время наступающих длинных майских выходных россияне чаще всего выбирают Санкт-Петербург. Об этом говорят сразу несколько ведущих экспертов туристского рынка", — говорится в сообщении.

Так, согласно данным одного из сервисов бронирования, Петербург возглавляет список востребованных у туристов городов в период с 29 апреля по 10 мая. По сравнению с прошлым годом спрос на петербургские отели вырос на 10%. Другой аналогичный сервис сообщает о 18% резервирований, пришедшихся на Петербург, а также о более чем трехкратном росте популярности города по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Петербург также лидирует и в рейтинге одного из сервисов для планирования путешествий: на город пришлось каждое пятое бронирование начала мая. Второе и третье места занимают Москва и Сочи соответственно.

Петербург также занял вторую строчку после Сочи в рейтинге одного из интернет-магазинов организованных туров: в cеверную столицу планируют поехать 19% клиентов, средний чек за тур составляет 38 тыс. рублей.

По мнению аналитиков "Турбарометра Санкт-Петербурга", загрузка отелей cеверной столицы в пиковые периоды может составить 80-85%. Ожидается, что на майских выходных город посетят свыше 600 тысяч туристов, средняя продолжительность поездки составит 2,5 дня.

Уточняется, что в 2022 году за весь период майских выходных и праздников в Петербурге побывали около 560 тысяч гостей, большинство из которых — жители Москвы, Подмосковья и прилегающих областей ЦФО, а также туристы из Казани, городов Урала и Сибири.