"По поручению губернатора в разных районах Астраханской области сотрудники Росрыболовства, службы природопользования, МЧС и другие ведомства проводят рейды. Ежедневно инспекторы выписывают десятки протоколов по нарушениям правил ловли рыбы. Частые из них — превышение объема добычи и несоблюдение чистоты на берегах водоема", — говорится в пресс-релизе.

Уточняется, что за этот месяц в Астраханской области правоохранительные и надзорные органы оштрафовали более 170 рыбаков-любителей. Проверки соблюдения правил любительской рыбалки в регионе проходят с 1 апреля.

По данным пресс-службы, туристическая рыбалка в регионе завершится 16 мая. Со ссылкой на Росрыболовство отмечается, что суточная норма вылова — 10 кг на человека.