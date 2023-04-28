"У нас очень много номеров на стопе на май, некоторые популярные номера раскуплены и на все лето. В Paloma Finesse Side 5* мы уже в январе убрали скидки на номера Studio Room, 80% номеров Studio Swim Up на стопе. На октябрь отель Paloma Grida 5* в Белеке забронирован полностью", — рассказала она на встрече турагентов Coral Travel Elite Service.

Как отметила Косе, дорогие отели Турции вряд ли будут предлагать серьезные скидки или акции российским туристам, так как им удается обеспечить загрузку не только гражданами РФ, но и путешественниками из стран Европы.

"У нас нет предпосылок для снижения цен. Мы даже снижаем скидки из-за повышенного спроса на размещение. Возможно какие-то другие турецкие отели, которые недозагрузятся, примут решение снизить цены, чтобы стимулировать спрос", — сказала она.

По словам Косе, в сети отелей Paloma Hotels & Club Marvy остались небольшие скидки, которые рассредоточены в разных гостиницах по датам. В среднем они составляют 5-10%, иногда 15%.

"Таких скидок, какие были по акциям раннего бронирования – 30-40% уже нет, а базовые номера на лето во всех отелях нашей сети на стопах", — заключила она.