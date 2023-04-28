"К ранее доступному для туристов участку боевого хода от Софийской звонницы до Дворцовой башни добавится участок от звонницы до Владимирской башни", — пояснили в ГМЗ.

После открытия этого участка длина туристического маршрута по стене Кремля увеличится примерно с 500 до 600 м. Посетители музея смогут гулять по всей протяженности боевого хода со стороны реки Волхов.

Открытие еще одного участка стало возможным благодаря реставрации кремлевской стены, которую провела петербургская компания "Ренессанс-реставрация".

Кремль является памятником всемирного наследия XI-XVII веков. Длина его прясла составляет около 1,5 км. Предыдущая масштабная реставрация стены проводилась в 1993-1998 годах.

Первый участок боевого хода на кремлевской стене открылся в 2013 году. Благодаря ему новгородцы и туристы смогли увидеть историческую часть древнего города и памятники в пригородах с высоты в несколько десятков метров.