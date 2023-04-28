"Два миллиона туристов в год посещают Карачаево-Черкесию. По нашим прогнозам туристический поток будет порядка 4 миллионов", — сказал Темрезов.

По его словам, это станет возможным в том числе после реализации ключевых инвестпроектов, в том числе связанных с модернизацией курортов.

Глава региона сообщил, что общая сумма инвестиций в развитие двух самых знаменитых курортов КЧР — "Архыз" и "Домбай" — сегодня составляет порядка 96 млрд рублей. Он поблагодарил Мишустина за механизм инвестиционно-бюджетных кредитов для субъектов РФ.

"Домбай не получил бы развития, если бы мы не получили инвестиционно-бюджетный кредит. Это такое классное решение, и Владимир Владимирович Путин меня на каждой встрече спрашивает, как работает механизм", — сказал Темрезов.

Мишустин отметил, что у Карачаево-Черкесии большой туристический потенциал.

"Мы буквально на днях будем проводить комиссию правительственную по развитию регионов Северного Кавказа, где будем обсуждать направления, связанные с развитием туризма", — добавил премьер.