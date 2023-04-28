"В первом открытом этапе программы "Классная страна" приняло участие более 5 тыс. человек из 84 регионов, это высокие показатели по охвату и вовлеченности наших граждан. Отобранные образовательные маршруты будут рекомендованы для включения в программы нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства" — школьные познавательные поездки для ребят 5-9 классов и для молодых людей в рамках программы "Больше, чем путешествие". В текущем году правительство уже выделило на них 4 млрд рублей. Мы также включим их в Реестр школьных маршрутов Минпросвещения", — заявил вице-премьер во время проведения первое заседание экспертного совета Всероссийской программы "Классная страна".

Он добавил, что регионы, чьи заявки прошли отбор и которые станут участниками основного этапа программы "Классной страны", пройдут обучение в 2023 году.

К участию в основном этапе программы утверждены: Амурская, Волгоградская, Воронежская, Иркутская, Кемеровская область – Кузбасс, Нижегородская, Новгородская, Самарская, Тамбовская, Тульская, Ульяновская области, республики Бурятия, Дагестан, Карелия, Камчатский, Красноярский и Ставропольский края, Ямало-Ненецкий автономный округ, Санкт-Петербург и Севастополь. Также в состав участников программы на особых условиях войдет Запорожская область с возможностью пройти полноценное обучение и создать образовательные программы путешествий.

"Команды спроектируют интересные развлекательные маршруты для детей и молодежи. Все они будут привязаны к школьной программе, так или иначе отражать какую-то из областей знаний", – сказала гендиректор Агентства стратегических инициатив (АСИ), зампред экспертного совета "Классной страны" Светлана Чупшева.

Как отметили в пресс-службе вице-премьера, заявки на участие в программе подали 38 регионов из 8 федеральных округов.