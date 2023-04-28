"Согласно расписанию, авиакомпания уже выполняет полеты по этому маршруту на ежедневной основе. С мая частота составит до 11 раз в неделю, а с июня появится еще один ежедневный рейс", — говорится в сообщении.

В настоящее время "Россия" выполняет ежедневные полеты Петербург- Челябинск- Петербург. С начала мая дополнительные рейсы по данному маршруту будут введены по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям. Еще один рейс по маршруту на ежедневной основе будет запущен с июня. Таким образом, общее количество рейсов из Петербурга в Челябинск вырастет до 18 в неделю.

Наибольшая часть рейсов Петербург — Челябинск будет выполняться авиакомпанией "Россия" на воздушных судах A319 пассажировместимостью до 128 человек. Также на линии планируется эксплуатация самолетов SSJ 100 вместимостью 95 пассажиров.