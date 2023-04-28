"Ленинградская область уже получила поддержку главы государства нашей идеи провести комплексную реконструкцию Дороги жизни, чтобы сделать ее современным ландшафтно-мемориальным комплексом. Новое поручение главы государства позволит нам в этом же контексте развить и другие туристические маршруты, связанные с историей Ленинградской битвы", — приводятся в сообщении слова губернатора региона Александра Дрозденко.

Он отметил, что такие локации, как Ораниенбаумский плацдарм и Синявинские высоты, уже привлекают туристов со всей России, поэтому необходимо объединять их в новые маршруты с современной туристической инфраструктурой.

Ранее Путин поручил российскому правительству до 30 декабря определить совместно с органами исполнительной власти субъектов РФ тематические маршруты, связанные с событиями Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., и включить их в федеральную целевую программу "Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2019-2025 годы)".