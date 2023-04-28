"Черепахинская" вновь открыта для посещения", — говорится в пресс-релизе.

13 марта Воронежский заповедник сообщал, что экотропу "Черепахинская" временно закрывают в связи с затоплением части тропы из-за половодья.

"Черепахинская" экотропа заповедника проходит по заболоченной пойме реки Усманка, где обитают черепахи.

Воронежский биосферный заповедник им. В. М. Пескова — один из старейших заповедников РФ, созданный в 1923 году для спасения сохранившейся популяции речных бобров на реках Усмань и Ивница под Воронежем. Территория заповедника входит в список биосферных резерватов ЮНЕСКО. Здесь располагается единственный в России экспериментальный бобровый питомник, несколько музеев и экотропы.