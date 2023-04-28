"С начала апреля шла подготовка к запуску фонтанов. Наши специалисты провели проверку инженерных систем и регулировку высоты струй, почистили чаши и территории вокруг. Мы надеемся, что завтра погода позволит нам включить наши фонтаны и таким образом символически открыть летний сезон", — приводятся в сообщении слова министр благоустройства Подмосковья Михаила Хайкина.

В региональном министерстве благоустройства напомнили, что всего в Подмосковье 241 фонтан. Их тестовые испытания, которые провели до 21 апреля, прошли в штатном режиме.

Кроме того, в рамках подготовки фонтанов к летнему сезону обеспечен запас комплектующих инженерно-технического оборудования фонтанов, а также заключены договоры на техническое обслуживание со специализированными организациями.