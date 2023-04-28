Протяженность маршрута составляет 15 километров, пройти его можно за 3-4 часа. Во время прогулки можно прослушать аудиоэкскурсию и сделать остановки в саду Сан-Галли, на Большой Московской улице и Лермонтовском проспекте, в Никольском саду и в других местах отдыха у фонтанов.

Новый маршрут доступен на официальной странице "Водоканала" в соцсети "ВКонтакте". Ранее предприятие разработало шесть других маршрутов с аудиоэкскурсиями, включая "Романтический", "Автомобильный" и "Парковый".

На текущий момент в Петербурге запустили 71 городской фонтан. Еще пять комплексов будут включены 1 мая.

Уточняется, что власти решили продлить время работы части фонтанных комплексов в сезон белых ночей.