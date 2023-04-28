"Вчера губернатор Антон Алиханов впервые сообщил общественности о планах региональной власти по созданию крупного курортного комплекса в районе поселка Поваровка. Этот проект должен стать самым крупным за последнее время в вопросах развития индустрии туризма и рекреации", — сказал Лысков.

Он процитировал губернатора, который отметил, что проект создания на берегу Балтики большой туристической зоны прорабатывался еще почти 20 лет назад. Именно в районе Поваровки предполагалось создать игорную зону "Янтарная", под которую резервировалось 1170,029 га.

Площадь была разделена на два сектора. Рекреационная зона, на которой не должно было быть игорных заведений, составляла 690,885 га. Но игорная зона уже создана и принимает гостей под Зеленоградском.

Алиханов заявил, что "еще во времена Георгия Валентиновича Бооса, в его бытность губернатором, задумывался большой проект на этой территории".

"Мы решили к нему вернуться. Сейчас обсуждаем какие, может быть, нормативные изменения требуются на сегодня. Возможно ли создание реальной зоны Duty free с легальным, постоянным и широким параллельным импортом для того, чтобы эта история взлетела. И есть много других разных интересных идей инвестиционного и нормативно-правового рода", — привел пресс-секретарь слова губернатора.

Лысков отметил, что новый проект будет другим, учитывающим реалии сегодняшних дней и тех изменений, что пришли за 20 лет в туристической и рекреационной инфраструктуре региона.

С учетом того, что комплекс будет расположен южнее поселка Янтарный, его строительство даст большой импульс к комплексному развитию западного побережья Самбийского полуострова, на котором расположена приморская часть Калининградской области, заключил он.