"От речной навигации 2023 года мы ждем больших свершений — рассчитываем, что будет более 3 млн пассажиров. В прошлом году было примерно 2 млн пассажиров. То есть мы рассчитываем, что в этом году будет на 30% больше пассажиров, чем было в прошлом году", — сказал Ликсутов журналистам.

Он отметил, что власти видят огромный интерес к речным поездкам от туристов из России.

"Уверен, что Южный речной вокзал займёт достойное место в этой системе не только среди москвичей, но и тех, кто прибывает в Москву из других регионов России", — сказал Ликсутов.

Кроме того, Ликсутов сообщил, что в июне-июле будет запущен первый маршрут электрических судов, а регулярным движение электрических судов может стать с сентября.

"В ближайшее время, примерно 3 квартал этого года, Южный речной вокзал станет еще одной остановкой для наших самых новых, самых современных в мире электрических судов, регулярное речное сообщение, которого, мы планируем запустить примерно в сентябре. И примерно в июне-июле будет первый маршрут с электрическими судами запущен в Москве", — сказал Ликсутов.