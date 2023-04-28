"Мы не так давно отреставрировали Северный речной вокзал, который находился в руинированном состоянии очень много лет. И теперь это, конечно, одна из самых привлекательных точек Москвы: и парк, который к нему прилегает, и набережная, организовано судоходство. И вот дошла очередь до Южного порта", — сказал Собянин журналистам.

Он отметил, что последние 20 лет в здании вокзала осуществлялась торговля. В ходе проведённых работ, по словам мэра, здание вокзала было полностью реконструировано, очищена акватория, благоустроена набережная.

"И в этом году начнется навигация, по которой будут ходить круизные лайнеры в 30 городов России. Таким образом Москва восстановила оба своих порта, и Северной и Южный. И по-настоящему стала столицей, портом пяти морей. Поздравляю с этим хорошим событием и всех приглашаю", — добавил Собянин.

В свою очередь заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов, первое круизное судно прибудет на Южный речной вокзал 5 мая.

"Более 20 лет Южный речной вокзал не был никаким объектом транспортной инфраструктуры. Здесь был и автомобильный рынок, и магазин игрушек, и какие-то выставки, то есть это не было объектом транспортной инфраструктуры. Сейчас это обновленное здания, полностью приспособленное для пассажиров, для посетителей, которые хотят отправится в круиз", — сказал Ликсутов журналистам.

Как уточнили в пресс-службе столичной мэрии, современное здание вокзала было построено в 1985 году, по задумке архитектора вокзал напоминает многопалубный теплоход.

В 2000-е годы на территории вокзала были открыты ярмарка детских товаров и авторынок. Здание не соответствовало современным нормативам и постепенно пришло в аварийное состояние. Решение о реконструкции вокзала было принято в 2021 году. Было решено вернуть первоначальный исторический облик и основную транспортную функцию Южного речного вокзала.

В ходе работ были усилены несущие конструкции здания. Внутри здания сохранён оригинальный фрагмент кирпичной стены 1985 года. Обновлены и воссозданы декоративные элементы: надпись "Москва", 14-метровый шпиль, компас и скульптуры, символизирующие пять морей, с которыми связана столица: Чёрное, Азовское, Балтийское, Каспийское и Белое.

Для пассажиров и гостей в обновлённом здании вокзала будут работать зал ожидания, ресторан и кафе, кассы и стойка информации, офисы туроператоров и смотровая площадка на крыше и зона отдыха с шезлонгами.

Помимо реконструкции здания, также было проведено комплексное благоустройство набережной Южного речного вокзала. Пять причальных зон смогут принимать суда разного класса — от небольших прогулочных трамвайчиков до круизных теплоходов.