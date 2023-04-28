"С 29 апреля по 1 мая состоится открытие туристического сезона в Дербенте. В течение трех дней жителей и гостей древнего города ждут этнические подворья и ярмарка, фестиваль еды, выставка ретро-автомобилей, мастер-классы по лезгинке, археологическая выставка, музыкальные и поэтические выступления, и многое другое", — говорится в сообщении.

Отмечается, что кульминационным мероприятием станет открытие нового сезона фонтанов в парке Низами Гянджеви, в котором запланировано мультимедийное шоу.

"В рамках мероприятий пройдет открытие новых общественных пространств: площадь Свободы, Ландшафтный парк "Джарчи-капы", парк им. Сулеймана Стальского, парк Революционной славы, ул. Курбанова, сквер на Крупской, сквер перед почтой, пляжная территория в районе городской набережной", — добавили в пресс-службе.