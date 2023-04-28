"Федеральные дорожники досрочно завершают ремонтные работы на участке 122-м км трассы А-147 Джубга — Сочи в поселке Каткова Щель. В настоящий момент там заканчивают нанесение разметки. До конца суток реверс на участке снимут, движение будет осуществляться в штатном режиме", — говорится в сообщении.

Отмечается, что участок дороги в Катковой Щели, находящийся на повороте над крутым обрывом, пострадал в результате обильных осадков в начале лета прошлого года.

В пресс-службе ведомства "Интерфаксу" уточнили, что по плану ремонт поврежденного участка трассы должны были закончить в ноябре 2023 года.

"Ремонтно-восстановительные работы на трассе А-147 редко обходятся без сооружения подпорных стен и укрепления склонов. Это кратно увеличивает стоимость работ и сроки их выполнения. Так, например, для восстановления дорожного полотна по второстепенному ходу в поселке Зубова Щель пришлось сооружать сразу три подпорных стены, причем одну из них в русле реки Чемитоквадже", — добавили в пресс-служба ФКУ Упрдор "Черноморье".

Всего на трассе А-147, которая проходит от через Туапсе, Лазаревское, Лоо, Сочи до Адлера уже около 1,5 тыс. подпорных стен.