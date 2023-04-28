"Навигация началась. Выполнен первый рейс в Ширяево", — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы регионального министерства туризма, с 28 апреля между Самарой и селом Ширяево будут курсировать два судна "Илья Репин" и "Валерий Грушин". С 1 июня к навигации присоединятся еще два новых "Валдая-45Р".

На сайте перевозчика отмечается, что запланированные ранее рейсы в село Винновка будут доступны позднее в связи с половодьем и неготовностью причала.

Сообщалось, что первые "Валдаи" были поставлены АО "Государственная транспортная лизинговая компания" в столицу региона прошлым летом. Навигация продлилась с конца июля и середины августа до середины октября. Всего было перевезено порядка 15 тыс. пассажиров.

"Валдай 45Р" (строит АО "ЦКБ по СПК им. Р.Е Алексеева", Нижний Новгород) предназначен для перевозки пассажиров на реках в светлое время суток. "Валдай 45Р" имеет низкую осадку (около 1 м), может развивать скорость до 75 км/ч (проектная скорость — 65 км/ч). Запас хода в пределах 550 км. Вместимость судна составляет 45 пассажиров, экипаж — два человека.