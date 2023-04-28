"Пока сложно говорить о количестве туристов на предстоящие праздники. Но на примерный рост в 10% рассчитываем. Постфактум скажем точно, но сейчас бронирование составляет около 75%. Это неплохой показатель с учетом того, что многие принимают решение практически в последний момент перед поездкой. Но через различные агрегаторы мы видим, что активность в запросах на отдых в регионе больше, чем в прошлом году", — сказал Ермак.

Ситуация вокруг Калининградской области уже давно стабилизировалась, вопросы транспортной доступности решены, общий фон тревоги за предстоящий отдых в регионе уже отсутствует, отметил он.

"Тогда был период тревоги. Сейчас все видят, что к нам можно легко и быстро долететь. Поэтому на майские праздники ожидаем что-то близкое к аншлагу", — добавил министр.

По итогам майских праздников 2022 года в регионе побывало порядка 57 тыс. туристов. Этот показатель был ниже предыдущего года на 10,5%.

На январские праздники 2023 года в области приняли чуть более 55 тыс. туристов, что соответствовало показателям предыдущего года.