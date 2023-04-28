"В среднем цены упали не менее чем на 30%. То, что раньше стоило 150 тыс. рублей на двоих, можно купить уже за 100 тыс. Майские и июньские цены выглядят вполне конкурентно. Летом стоимость размещения традиционно вырастет в цене, но она будет заметно ниже, чем в феврале-марте", — говорится в сообщении.

Как отметили в РСТ, российский турбизнес ожидал снижения цен в Турции после майских праздников, но низкий спрос вынудил отельеров принимать срочные меры.

"Снижение цен оживило продажи. Если последние три месяца Турция продавалась почти на равных с Россией, то сейчас зарубежное направление стало набирать обороты", — пояснили в союзе.

В РСТ также добавили, что на рост продаж влияет не только снижение цен на турецком направлении, но и сезонность, поскольку зимние пляжные направления, такие как ОАЭ или Египет теряют свою популярность.