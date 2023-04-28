"Постановляю запретить до особого распоряжения на территории Владимирской области использование беспилотных гражданских воздушных судов, в отношении которых предусмотрен уведомительный порядок использования воздушного пространства", — говорится в указе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

Исключения составят беспилотники, которые используют органы госвласти и подведомственные им организации, территориальные органы исполнительной власти, органы местного самоуправления и организации, заключившие с властями договор. Также запрет не распространяется на компании, выполняющие государственный оборонный заказ.

Документ вступил в силу.