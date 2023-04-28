"Новая композиция напоминает новгородцам и туристам, что именно здесь, в театре драмы, бьется сердце новгородской культуры", — пояснили в пресс-службе.

Благодаря тому, что композиция установлена на высоте около 50 метров, по ночам пульсирующее сердце видно из многих районов города.

"Время работы" сердца четко не обозначено. "Его включают, как стемнеет, и выключают с рассветом", — пояснили в пресс-службе.

Здание театра драмы возвели на набережной реки Волхов в историческом центре Великого Новгорода по проекту известного советского архитектора Владимира Сомова в 1987 году.

В настоящий момент в театре проводится комплексная реконструкция. Она обойдется примерно в 3,4 млрд рублей и завершится примерно через 2 года.