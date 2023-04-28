"Рейды будут организованы в лесных зонах Шувакишского, Оброшинского, Шарташского, Карасье-Озерского, Мало-Истокского, Юго-Западного, Уктусского лесничеств и парке имени Лесоводов России", — говорится в сообщении.

"Проведение мероприятий обосновано теплыми погодными условиями, а также безответственным отношением некоторых граждан к соблюдению противопожарных норм. Данная проблема особенно актуальна в выходные и праздничные дни, когда многие жители города отдыхают на территории лесных и лесопарковых зон", — добавили в УМВД.

По данным полиции, за нарушение правил пожарной безопасности в лесах предусмотрен штраф в размере от 1,5 тыс. до 200 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что на этой неделе в Свердловской области на фоне теплой погоды произошло сразу несколько крупных пожаров. В частности, в Сосьве, по разным данным, сгорели от 114 до 124 домов, без крова остались от 300 до 600 человек. Два человека погибли.

По одной из версий, пожар начался на лесопильном участке из-за неосторожного обращения с огнем.