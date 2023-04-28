"В столицу вновь пришла "Московская весна" — со свежими красками, яркими эмоциями и искренними улыбками. Популярный фестиваль — ответ на вопрос, почему майские праздники вовсе не обязательно проводить за городом. С 28 апреля по 9 мая москвичей и гостей столицы ждут на 27 площадках в центре и округах", — написал Собянин в своем блоге в пятницу.

Он отметил, что по традиции фестиваль привлекает разнообразной культурно-досуговой программой. Для детей на площадках организованы мастер-классы и занятия.

"Если захочется чего-то более энергичного, то добро пожаловать на спортивное пространство фестиваля. На Площади Революции обустроен роллердром, а на площадках в округах — скейт-парки. Посетить площадки можно по предварительной регистрации, которая позволит выбрать предпочтительный сеанс катания и избежать очередей на вход", — сообщил Собянин.

На Гоголевском бульваре будет представлен винтаж и антиквариат, на Никитском — вернисаж с картинами художников от Выставочных залов Москвы, на Тверском — работы молодых российских дизайнеров. Кроме того, на фестивальных площадках будут работать кафе и другие точки общественного питания.

Также 28 апреля на 23 фестивальных площадках возобновится работа шале по сбору подарков для участников СВО и жителей новых территорий в рамках проекта "Москва помогает".

Кроме того, в рамках фестиваля подготовлена программа ко Дню Победы. 8-9 мая на фестивальных сценах будут звучать стихи и песни военных лет, все желающие смогут оформить поздравительные открытки для ветеранов.