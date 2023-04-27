"Сезон весенней охоты приостановлен в Свердловской области на неделю, с 28 апреля по 5 мая, для профилактики возникновения лесных пожаров. Это действенная мера, которая позволит ограничить нахождение людей в лесах и предупредить возникновение лесных пожаров, причиной которых зачастую становится человеческий фактор", — говорится в сообщении.

В департаменте уточнили, что на всей территории региона на неделю будет приостановлена выдача разрешений, а также различные виды охоты, в том числе — любительская и спортивная.

"Учитывая сезон, ограничения затрагивают охоту на пернатую дичь и бурого медведя", — отметили в департаменте.

Ранее сообщалось, что с 15 апреля в Свердловской области действует противопожарный режим. Кроме того, в регионе действует режим повышенной готовности, а в поселках, пострадавших на днях из-за пожаров, введен режим чрезвычайной ситуации.