Турция, по данным туроператора, останется бесспорным лидером среди самых популярных направлений у российских туристов в предстоящем летнем сезоне. В связи с этим полетная программа на турецкие курорты расширяется. Как и прежде, самолеты будут вылетать из Москвы, Казани, Санкт-Петербурга, Калининграда, Тюмени, Омска, Перми, Челябинска, Самары, Уфы, Екатеринбурга, Новосибирска, Иркутска, Красноярска, Минеральных Вод. В этом сезоне добавляются вылеты из Оренбурга, Нижнего Новгорода, Сочи и Ставрополя.

Как отметил Гулевич, в этом сезоне туроператор впервые начал работать со Стамбулом в рамках собственной чартерной программы.

Он добавил, что за лето туроператор планирует отправить в Турцию столько же туристов, сколько в 2022 году — около 800 тыс. И, возможно, даже увеличить объем за счет регулярной перевозки, наземного обслуживания и стамбульской чартерной программы.

Вторым популярным направлением остаются Объединённые Арабские Эмираты, к которым может присоединиться Египет. Расширение полетов в эту страну в настоящее время обсуждается.

"По Египту мы ведем переговоры. Мы хотели бы летать в Египет из Москвы и максимального количества регионов. Надеюсь, что вопрос будет решен положительно в ближайшее время. Пока на летние месяцы есть рейсы только из Минеральных вод", — пояснил Гулевич.

По его словам, у Египта есть хорошие шансы если не обогнать ОАЭ по потоку, то хотя бы выйти на тот же объем.

В ОАЭ туристы полетят из девяти городов России на блоках мест авиакомпании Flydubai, с 9 мая стартуют полеты на блоках авиакомпании Emirates из Москвы и Санкт-Петербурга.

Среди других популярных направлений – Таиланд. Полетная программа выполняется из Москвы в Паттайю, а из городов Сибири и Дальнего Востока в мае будут поставлены дополнительные рейсы.

В Казахстан будут осуществляться прямые вылеты из Москвы, Казани и Екатеринбурга. Туда ANEX Tour полетит на бортах компании Red Wings.

Продлена также программа полетов на Кубу на все лето, включающая рейсы на Варадеро трижды в неделю.

На Шри-Ланку ANEX Tour будет отправлять туристов только из Москвы дважды в неделю. Аэропорт прилета — Хамбантота, который находится на восточном побережье. Курорты этой части страны наиболее востребованы в летний сезон. Как подчеркнул Гулевич, благодаря климатическим различиям на разных побережьях острова Шри-Ланка в полной мере является круглогодичным направлением, доступным для российских туристов и летом.