"Задержек движения, а также угрозы инфраструктуры железнодорожного транспорта нет", — отметили в пресс-службе.

По информации ЮУЖД, пожарный поезд со станции Курган участвует с подразделениями МЧС в ликвидации пожара на остановочном пункте 2340 км (Курганская область).

Также пожарный поезд помогает в тушении загоревшейся травы в полосе отвода железной дороги на перегоне Курган — Утяк.

Уральская транспортная прокуратура уточняет, что произошло возгорание растительности. Причины происшествия устанавливаются.

"Пострадавших и задержек движения, а также угрозы инфраструктуре железнодорожного транспорта не имеется", — говорится в пресс-релизе.

В 13:58 (местное время) в единую диспетчерскую службу поступила информация о возгорании сухой растительности в Кетовском муниципальном округе. Позже ландшафтный пожар перешел на деревню Логоушка. По последним данным, там горят 20 жилых домов и 20 нежилых построек на площади 6 тыс. кв. м и сухая растительность на площади 80 га.

Между тем, как отмечает пресс-служба ЮУЖД, пожар в деревне Логоушка не мог быть спровоцирован искрой от тепловоза. "Движение поездов на близлежащей железной дороге организовано на электротяге. Все маневровые локомотивы оборудованы системами искрогашения", — поясняет ЮУЖД.