Она констатировала, что однозначным лидером был и остается Краснодарский край. Чаще всего российские отдыхающие выбирают Сочи. Этот курорт забирает 41% отпускников. Следом Анапа с 21%. В тройке лидеров – Калининград, где у ANEX Tour работает офис, который в том числе переориентирован на прием туристов в регионе. Этот город выбрали для отдыха 15% туристов из России. По итогам 2022 года Калининград также не был обделен вниманием и стал вторым популярным направлением после Сочи. Санкт-Петербург в начале года выбрали 7% путешественников. Столько же у Москвы и Геленджика.

По словам Гареевой, 2% отправились в Дагестан. Причем эта республика – лидер по приросту турпотока в 2022 году. Набирает обороты и Московская область. Как отмечают туроператоры, регион стал трендом сезона. И если раньше туристы планировали отдых в области самостоятельно, то теперь они все чаще обращаются к турагентам и туроператорам.

По данным статистики, в России внутренний туризм стабильно растет. В 2021 году по стране путешествовали 57 млн человек. В 2022 году – уже 61 млн человек. Растет и средний чек – за год в среднем на 15%.