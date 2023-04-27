"Турция сейчас – самый объемный рынок выездного туризма из России. Период с апреля по май традиционно является неким затишьем. И проседание спроса не больше, чем в прошлом или позапрошлом году. Та емкость спроса, которая в постпандемийный период сформировалась, она плюс-минус одинаковая и в это время", — отметил он.

Ранее в Российском союзе туриндустрии (РСТ) отмечали, что туры в Турцию в этом году значительно подорожали, и это сдерживает спрос на направлении. Многие туристы ждут снижения цен, рассчитывая на горящие туры. По мнению Гулевича, падение спроса не связано с теми ценами, которые сейчас предлагает Турция.

"Это больше явление сезонное. Каждый год мы видим такую картину. Майские праздники уже пробронированы. И люди смотрят, где выгоднее, где лучше. Продажи идут, в основном, за три-пять дней до вылета. Поэтому проседания спроса в связи с ценами нет. А падение на глубину появилось еще с прошлого года. Оно и сейчас никуда не делось. При этом цены статичны, а бронирования идут", — сказал Гулевич.

Он напомнил, что альтернативы отдыху, который предлагает Турция, трудно найти.

По словам Гулевича, операторы готовы объявлять разовые или ситуативные акции, когда можно поймать для себя выгодный тур с выездом в ближайшие дни. Но ждать горящих путевок на протяжении всего лета не стоит, этого не будет.

Он также считает, что несмотря на все изменения и сложности, падения турпотока в Турцию по итогам сезона не случится.

"Конечно, все подорожало. И не будет таких цен, какие были в 2017-2019 годах, но плюс-минус к 2021 году стоимость не сильно отличается. Выбрать тур можно. Операторы с учетом роста цен на перевозку, проживание, валютных скачков, стараются в любом случае давать доступные предложения", — добавил Гулевич.

Эксперт рассказал, что колебания цен на уровне 5-10% наблюдались, но только в высокобюджетном сегменте. К примеру, по итогам раннего бронирования сезона-2023 стоимость 7-10 ночей в отелях четыре звезды держались в пределах 170-215 тыс. рублей, пять звезд – 260-620 тыс. рублей в зависимости от премиальности отеля. Средние чеки за летний сезон этого года немного подрастут. В 2022-м году по факту продаж и реализации те же 7-10 ночей в четырех звездах стоили 180-225 тыс. рублей, в пятизвездочных отелях – 450-670 тыс. рублей.

По его словам, спрос будет поддерживать и то, что в Турции уже появляются предложения на любой кошелек.

"Турция сейчас есть на любой бюджет. Можно не ограничиваться Антальей. Есть еще Измир, можно поехать в Стамбул, можно комбинировать его с другими регионами, включая Анталью. Повторюсь, цены есть разные – на любой кошелек", — сказал Гулевич.

По его словам, просматривается и лояльность со стороны отелей при формировании цены в сторону снижения.

За лето ANEX Tour планирует отправить в Турцию примерно то же количество туристов из России, что и в прошлый сезон. "В прошлом году это было около 800 тыс. туристов. В этом году, возможно, будет небольшое увеличение. Но все нюансы, связанные, в том числе, с перевозчиками, они присутствуют. И это на фоне ранее сделанных заявлений о том, что турецкие авиакомпании готовы увеличить количество рейсов в пик сезона с 750 до 1 тыс. Это и нам всем давало надежды на то, что мы сможем увеличить перевозки на 25%. Но пока ситуация такая", — пояснили в ANEX Tour Россия.

Опосредованное влияние на глубину бронирования оказывает также появление в РФ закона об электронных повестках для военнообязанных.

"Есть момент неопределенности. К примеру, люди хотят полететь на отдых в августе, но теперь в семи из десяти случаев они решают подождать, купить тур чуть ближе к датам планируемой поездки. Поэтому можно говорить об опосредованном влиянии на спрос. Но этот спрос никуда не уходит – он перетекает из реального в формат отложенного", — отметил Гулевич.

В 2022 году Турцию посетили более 44 млн иностранных туристов, из них 5,2 млн – россияне. В конце января в Турции прогнозировали увеличение турпотока из России до 6 млн по итогам 2023 года.