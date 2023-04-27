"Важно создавать благоприятные условия для поездок между двумя странами, и в этом контексте мы договорились об увеличении объемов двусторонних авиаперевозок", — сказал Путин в четверг в ходе церемонии в режиме видеоконференции по случаю доставки ядерного топлива российского производства на энергоблок 1 турецкой АЭС "Аккую".

В феврале сообщалось, что авиавласти РФ уведомили турецких коллег о выборе Каппадокии в качестве нового пункта в Турции для запуска рейсов российскими назначенными перевозчиками. Уточнялось, что речь идет об аэропорте Невшехир Каппадокия.

До этого российские авиакомпании могли выполнять полеты из любого пункта РФ в следующие пункты Турции: Анкара, Анталья, Бодрум, Даламан, Стамбул, Измир, Трабзон, Самсун, Газипаша. Фактически в зимнем расписании этого года они летали в Стамбул и Анталью, в летнем сезоне также запланированы полеты в Бодрум, Даламан, Измир.