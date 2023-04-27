"Информацию о корректировке графика движения поездов уточняем", — отметили в пресс-службе.

По информации ЮУЖД, пожарный поезд со станции Курган участвует с подразделениями МЧС в ликвидации пожара на остановочном пункте 2340 км (Курганская область).

Как сообщалось, в 13:58 (местное время) в единую диспетчерскую службу поступила информация о возгорании сухой растительности. Позже ландшафтный пожар перешел на деревню Логоушка. По последним данным, там горят 20 жилых домов и 20 нежилых построек на площади 6 тыс. кв.м и сухая растительность на площади 80 га.