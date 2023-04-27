«Глубина продаж довольно небольшая, но по акциям раннего бронирования продавались июнь-сентябрь. Спокойно бронировался премиальный сегмент и по России, и за рубеж. Как только мы говорим о среднем и бюджетном ценовом сегменте, то мест на лето осталось еще очень много. Однако есть вероятность, что цены на путевки будут снижаться, если спрос будет невысоким», — рассказала она.

Как отметила Ломидзе, Россия подорожала на 15% по сравнению с прошлым годом, премиальные туры – примерно на 20%, в некоторых случаях на 30%. Путешествия за границу в целом обходятся недешево.

«Прогнозировать стоимость туров на лето непросто из-за динамического ценообразования. Средняя стоимость 10-дневного отдыха на море – 80-90 тыс. рублей на человека по системе «все включено» в отеле 4-5*. И это не премиальный сегмент. Бюджетные варианты доступны за 40-60 тыс. рублей. Но цены все время надо мониторить. И ровно такая же история с билетами», — пояснила она.

По словам Ломидзе, стоимость авиаперевозки выросла в пределах 15% в зависимости от направления и даты. Туристы бронируют авиабилеты в основном за 2-3 недели, но, как отметила эксперт, летом цены ожидаемо вырастут.