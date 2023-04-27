Ее площадь составит почти 6 тыс. кв.м, она сможет вместить 196 автомобилей.

"Жители Салехарда неоднократно обращали внимание на необходимость строительства новой парковки. Новое место для стоянки транспорта провожающих и встречающих возле аэропорта позволит разгрузить существующую парковку", — отметил начальник отдела технадзора за капремонтом и развитием автодорог дорожной дирекции ЯНАО Дмитрий Окладников, слова которого приводятся в сообщении.

Кроме того, увеличится пропускная способность автодороги около аэропорта за счет снижения припаркованных на проезжей части машин.

Территория новой стоянки будет благоустроена, по ее периметру появится широкий тротуар. В связи с заболоченностью места непригодный грунт снимут, площадь подготовят и заасфальтируют. Для защиты откосов земляного полотна предусмотрен засев травы.

Работы начнутся в начале лета.

100% "АО "Аэропорт Салехард" находится в собственности ЯНАО. Губернатор региона, выступая в апреле с ежегодным докладом о положении дел в округе, заявлял, что готовится большой проект по развитию аэропорта в Салехарде, для этого планируется привлечь частные инвестиции.

Пассажиропоток аэропорта в 2022 году составил 411 тыс. пассажиров (рост на 5,7%).

Регулярные рейсы на самолетах из аэропорта Салехарда выполняет АО "Авиационная транспортная компания "Ямал" (основной перевозчик в ЯНАО, почти полностью принадлежит правительству региона), на вертолетах — ООО "Авиационная компания Ямал" (принадлежит физлицам).

Полеты из Салехарда осуществляются в 14 российских городов.