"Скульптуры Летнего сада освободили от "зимней одежды". Посетители смогут увидеть скульптуры уже 1 мая, когда сады Русского музея откроются после просушки. Фонтаны Летнего сада начнут работать ближе к 9 мая. Уже сейчас территорию украшают первоцветы, а вскоре распустятся тюльпаны, нарциссы и гиацинты", — говорится в сообщении.

Отмечается, что на время холодов скульптуры тщательно упаковали — обернули хлопковой тканью и накрыли деревянными футлярами. Подобная защита необходима для сохранности скульптур, которые плохо переносят перепады температуры с замерзанием конденсата на поверхности.

Ранее сообщалось, что традиция закрывать скульптуры зародилась во времена Анны Иоанновны — тогда статуи оборачивали холстом. В 20-е годы XIX века скульптор Демут-Малиновский предложил использовать деревянные футляры, которые более надежно сохраняли скульптуру. Этот принцип применяется и сегодня. Оригиналы скульптур хранятся в Русском музее, на аллеях сада установлены копии.