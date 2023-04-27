Дорога является одной из главных туристических артерий в транспортной сети Дагестана — она ведет к Сулакскому каньону, смотровой площадке в поселке Дубки и Чиркейской ГЭС.

В прошлом году был завершен ремонт на участке км 5 — км 17 (Ново-Зубутли — п. Дубки). В текущем году начались работы на участке км 17 — км 24 (п. Дубки — Чиркейская ГЭС).

Как уточнили "Интерфаксу" в министерстве, всего на ремонт дороги будет направлено 95,081 млн рублей.

"К концу июля 2024 года данная дорога будет полностью приведена в нормативное состояние на всем протяжении", — говорится в сообщении.

В рамках ремонта предусмотрено усиление асфальтобетонного покрытия с восстановлением продольных и поперечных уклонов, обеспечение водоотвода. Также будет проведен весь комплекс мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения.

Сулакский каньон — один из самых глубоких каньонов в мире и самый глубокий в Европе, его глубина достигает 1920 метров, а протяжённость — 53 км. Является одной из самых известных и посещаемых природных достопримечательностей Дагестана.