Поселение редкого для региона животного обнаружил общественный инспектор по охране окружающей среды, руководитель фенологической комиссии Пензенского регионального отделении Русского географического общества Владимир Соколов.

Росприроднадзор отмечает, что степные сурки (или байбаки) обитали в Поволжье с древнейших времен, однако сейчас их количество сократилось до опасного критического уровня.

"Нависла угроза полного уничтожения. Сейчас байбак находится в Красной книге Пензенской области", — говорится в сообщении.