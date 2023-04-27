"Проектом предполагается провести реставрацию уникальной усадьбы Межутоки, построить пятизвездочный гостиничный комплекс "Имение Межутоки", экопоселения, санаторно-реабилитационный центр "Валдай-Островито", глэмпинги, объекты туризма и активного отдыха", — говорится в сообщении.

Инвестиционный проект планируется реализовывать поэтапно до 2029 года. Он позволит создать порядка 100 новых рабочих мест.

Отмечается, что проект рассмотрен на заседании региональной межведомственной комиссии по земельным отношениям при обсуждении генплана Выползовского сельского поселения Бологовского района.

"Важно предусмотреть комплексное развитие поселения в долгосрочной перспективе, в том числе модернизацию транспортной и социальной инфраструктуры, проведение газификации территории, развитие туризма и рекреации, а также сохранение объектов историко-культурного наследия", — приводят пресс-служба слова губернатора региона Игоря Рудени.

Бологовский район находится на севере Тверской области. Административный центр — город Бологое. Население района превышает 31 тыс. человек.