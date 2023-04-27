«Мы примерно подсчитали общее количество туристов, планирующих выехать за рубеж в мае. Это порядка 550-600 тыс. туристов в период с 28-29 апреля по 14 мая. Это больше на 15-20%, чем в прошлом году», — рассказала она на пресс-конференции в четверг.

Как отметила Ломидзе, почти половина всех путешественников, которые поедут за рубеж, будут отдыхать в Турции. На втором месте по популярности ОАЭ и Египет, замыкает тройку лидеров Таиланд, куда россияне приобретают путевки на 10-14 дней.

По данным АТОР, объем продаж туров за границу на майские праздники вырос на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. «Зарубежные направления выросли в объеме продаж на майские праздники на 20% по сравнению с прошлым годом, потому что в связи с непростой ситуацией в прошлом году поездки в другие страны не очень активно продавались. Были ограничены полеты в очень многие страны, на которые рассчитывали наши туристы», — пояснила Ломидзе.

По ее словам, несмотря на ощутимый рост цен в Турцию на майские праздники, российские туристы могут найти горящие туры.

«Впервые за последние три года мы видим накануне пика продаж горящие предложения. И они возникают не на самом массовом турецком курорте Анталье, а на Мраморном и Эгейском море. Это те турецкие курорты, которые традиционно были дорогими, и там есть снижение цен. Буквально сегодня-завтра можно что-то купить», — сказала Ломидзе.

Она также добавила, что средние цены на зарубежные туры выросли на 15-30% год к году из-за валютных колебаний и повышенного спроса.