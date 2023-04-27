Подсудимому назначено наказание в виде года ограничения свободы, говорится в сообщении.

Судом установлено, что 19 августа 2021 года старший повар нарушил санитарно-эпидемиологические правила при приготовлении одного из блюд. Это блюдо было реализовано проживающим турбазы и другим посетителям обеденного зала турбазы.

"Употребление в пищу блюда повлекло массовое заболевание 12 человек, в том числе двоих детей. Пятерым потерпевшим причинен легкий вред здоровью", — отмечается в пресс-релизе.

Старшему повару инкриминировали ч. 1 ст. 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание людей).

Ранее сообщалось, что уголовное дело по факту массового отравления посетителей турбазы "Обломов" в Воронеже возбудили в сентябре 2021 года. После завтрака несколько отдыхающих, в числе которых были дети в возрасте 1 год и 3 месяца, почувствовали себя плохо. Через некоторое время несколько человек были госпитализированы с диагнозом "сальмонеллез".