"Наиболее сложный вопрос, решение которого мы ищем не один год, касается восстановления прямого авиационного сообщения между Минском и Новосибирском. Мы с Романом Александровичем (Головченко — ИФ) и с коллегами с новосибирской, российской и белорусской сторон настойчиво продолжаем работать для того, чтобы прямой рейс Новосибирск — Минск смог снова появиться", — сказал Травников.

Он отметил, что в 2018 году уже действовал рейс Новосибирск — Минск, однако "из-за экономических причин рейс был снят".