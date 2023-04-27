Фестиваль "Гитары в строю" пройдет в Самарской области с 1 по 6 мая, он посвящен 80-летию победы Красной армии над фашистскими войсками под Сталинградом и на Курской Дуге в годы Великой Отечественной войны.

Патриотические мероприятия пройдут на площадках в Самаре, Тольятти, Сызрани, Жигулевске, Новокуйбышевске и Чапаевске.

Так, 3 мая в рамках "Ночи военно-исторических музеев", самарцы и гости региона смогут бесплатно посетить основные экспозиции музейно-выставочных организаций региона.

Между тем, накануне о программе фестиваля журналистам рассказал глава региона Дмитрий Азаров.

"Нам пытаются внушить, что мы остались одни, что мы в изоляции. Это абсолютно не так. Мы сегодня принимаем гостей из Европы, из Америки, из разных стран. Это говорит о том, что поддержка у нашей страны есть. Это большая честь — проводить первый в новейшей истории России антифашистский фестиваль", — приводятся в сообщении слова губернатора.

Так, участие в фестивале примут музыканты и эксперты из Великобритании, Испании, Италии, Словении, Никарагуа.

На гала-концерте на пл. Куйбышева в Самаре блюзовые композиции исполнит американский актер, спецпредставитель МИД РФ по гуманитарным связям c США и Японией Стивен Сигал.