Патриотические мероприятия пройдут на площадках в Самаре, Тольятти, Сызрани, Жигулевске, Новокуйбышевске и Чапаевске.
Так, 3 мая в рамках "Ночи военно-исторических музеев", самарцы и гости региона смогут бесплатно посетить основные экспозиции музейно-выставочных организаций региона.
Между тем, накануне о программе фестиваля журналистам рассказал глава региона Дмитрий Азаров.
"Нам пытаются внушить, что мы остались одни, что мы в изоляции. Это абсолютно не так. Мы сегодня принимаем гостей из Европы, из Америки, из разных стран. Это говорит о том, что поддержка у нашей страны есть. Это большая честь — проводить первый в новейшей истории России антифашистский фестиваль", — приводятся в сообщении слова губернатора.
Так, участие в фестивале примут музыканты и эксперты из Великобритании, Испании, Италии, Словении, Никарагуа.
На гала-концерте на пл. Куйбышева в Самаре блюзовые композиции исполнит американский актер, спецпредставитель МИД РФ по гуманитарным связям c США и Японией Стивен Сигал.