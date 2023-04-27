Результаты исследований опубликованы в журнале Ancient Mesoamerica.

"При увеличении продолжительности календаря до 20 периодов по 819 дней возникает закономерность, в которой синодические периоды (промежутки между соединениями планет с Солнцем при наблюдении с Земли — ИФ) всех видимых планет соответствуют точкам расположения в этом увеличенном 819-дневном календаре", — говорится в публикации.

Письменные упоминания 819-дневного цикла ранее были обнаружены в памятниках майя, однако древние астрономы не оставили указаний, как этот цикл соотносится с обычной календарной системой, которая использовалась этой цивилизацией.

Предыдущие исследователи нашли некоторые свидетельства того, что этот цикл может быть связан с синодическим периодом Меркурия, который составляет 117 дней и при умножении на 7 дает 819.

Однако для других планет, которые могли наблюдать майя, оказалось необходимым увеличить календарный период примерно до 45 лет (16 тыс. 380 дней, или 20 периодов по 819 дней).

В этом случае оказалось возможным показать, когда все известные планеты появятся на небе: в частности, 13 циклов 378-дневного синодического периода Сатурна в сумме составляют 4914 дней, что равно 6х819.

Исследователи отмечают, что количество дней расширенного 819-дневного цикла (16 тыс. 380) кратно 260 — именно столько дней содержит священный календарь майя Цолькин, разбитый на 13 и 20 циклов по 20 и 13 дней соответственно.